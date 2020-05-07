شكرا لقرائتكم خبر عن 258 مليون ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الأدبية خلال أبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله مدير مجمع الوارد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة خلال شهر إبريل 2020 عن مشمول 338 شهادة جمركية وارد نهائى، كانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 14 مليون و 511 ألف و 841 جنيه ، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 217 مليون و 782 ألف 864 جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) حوالى 26 مليون و 223 ألف و 962 جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر إبريل 2020 حوالى 258 مليون و 518 الف و 671 جنيه ،كما قامت إدارة الصادر برئاسة أيمان سلامة مدير الإدارة بإتمام تصدير 66 شهادة جمركية صادر نهائى ، وتم تحصيل رسم صادر عن صنف سيلاج ذرة مبلغ مليون و 100 ألف جنية .