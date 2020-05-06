شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق مجدداً على انخفاض لكنها لا تزال أعلى 15 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء متأإثرة بضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصادات في عدد من الدول حول العالم.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته ستمضي قدما في إجراءات إعادة فتح الاقتصاد على الرغم من المخاوف بشأن زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

Advertisements



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت اليوم فقدان القطاع الخاص الأمريكي ما يقرب من 20.2 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 20.5 مليون وظيفة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% إلى 15.015 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 15.39 دولار وأقل سعر عند 14.84 دولار.