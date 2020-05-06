شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع استعدادات إعادة فتح الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الاستعدادات الجارية في الأوساط الحكومية لإجراءات إعاددة فتح الاقتصاد البريطاني.



وصرح رئيس الوزراء "بوريس جونسون" اليوم بأنه سيعلن في عطلة الأسبوع الجاري عن خطته للبدء في إجراءات إعادة فتح الاقتصاد بداية من يوم الإثنين المقبل.



وأضاف "جونسون" بأن الخطة ستشمل عدة إجراءات وستسير بخطى تدريجية إلى حين الانتهاء من إعادة الفتح الكامل وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

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جاء ذلك رغم أن "جونسون" صرح قبل عدة أيام بانه من السابق لأوانه الحديث عن إعادة فتح الاقتصاد وتخفيف قيود العزل الصحي في المملكة المتحدة.



ويتزامن ذلك مع خطوات مماثلة تتخذها العديد من الدول على مستوى العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي شدد رئيسها دونالد ترامب" بأنه سيمضي قدما في تخفيف القيود حتى لو زاد عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.2337، وسجل أعلى سعر عند 1.245 وأقل سعر عند 1.2335.