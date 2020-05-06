صندوق النقد الدولي ينظر في طلب مصر لقرض في 11 مايو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار صندوق النقد الدولي من المقرر أن يجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو أيار للنظر في طلب مصر لقرض بموجب أداة التمويل السريع، حسبما يظهر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد. وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد حزمة مساعدات مالية لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

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