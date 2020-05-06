المؤشران داو جونز واس اند بى500 يهبطان مع إلقاء ترامب شكوك على اتفاق التجارة مع الصين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز500 وداو جونز في بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء بعد أن ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكا على اتفاق التجارة مع الصين، بينما أظهرت بيانات أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة قاموا بتسريح 20 مليون عامل في أبريل، وهو ما يبرز التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا رغم أنه قلص مكاسبه في أواخر الجلسة بعد أن قال ترامب إن الصين قد تحافظ أو لا تحافظ على اتفاق التجارة.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 218.45 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 23664.64 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 20.02 نقطة، أو 0.70 بالمئة، ليغلق عند 2848.42 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 45.27 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 8854.39 نقطة.