شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تغلق على تراجع بقيمة 6 جنيهات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية وفق الأسعار المعلنة فى سوق الصاغة، بقيمة 6 جنيهات وذلك على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب إلى 1686 دولار .





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 634 جنيها

عيار 21 سجل 740 جنيها

عيار 24 سجل 845 جنيها

الجنيه الذهب: 5920 جنيها

أوقية الذهب 1686 دولار

أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى تسجل ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكى إيرانى في العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة، الأمر الذى دفع الأسعار للارتفاع بنسبة تخطت الـ 10%.

Advertisements

وهنا في سوق الصاغة بمصر، سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 مطلع يناير 2020 ارتفاع كبير من 680 جنيها للجرام إلى 740 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم، لكن المكاسب الحقيقة للذهب ليست في المشغولات الذهبية، لكن في الجنيه الذهب والسبائك، وذلك بسبب سعر المصنعية الذى يتم خصمه عند إعادة بيع الذهب.

السؤال هنا، هل ينخفض الذهب أم سيرتفع خلال الفترة المقبلة؟، وهنا يرد هانى جيد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بقوله، " الاتجاه الحالي للسعر العالمى هو الارتفاع نتيجة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، وسعر أوقية الذهب يتجاوز الـ 1700 دولار وهو سعر مرتفع نسبيا، لكن السعر تراجع الى 1686 دولار

وأضاف رئيس شعبة الذهب لـ"الخليج 365"، أن متوسط حركة السعر العالمى يرتبط بالبورصات والأنشطة الاقتصادية، وأى حركة في سعر أوقية الذهب عالميا يؤثر على الذهب في مصر، لكن تحرك الذهب في حدود 20 إلى 40 دولار وهو النطاق الذى تتحرك فيه الأوقية، وهو ما يؤثر بنسبة 2 % في الأسعار.

وبسؤاله عن الأسعار في مصر، يرى هانى جيد، أنها لن تتراجع في المستقبل القريب في ظل هذا الارتفاع بالسعر العالمى، لكن إذا ظهر مصل أو عقار لعلاج فيروس كورونا، فإنه من المتوقع حدوث تراجع في الأسعار عالميا ومن ثم انخفاض الأسعار في مصر.