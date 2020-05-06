شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعى فى الأرجنتين يهبط 16.8% على أساس سنوى فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الاحصاء الرسمية اليوم الأربعاء إن الإنتاج الصناعى فى الأرجنتين هوى بنسبة 16.8% في مارس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يبرز تأثير إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على اقتصاد البلاد الهش بالفعل. وبحسب بيانات ريفينيتيف إيكون فإن هذا هو أسوأ انخفاض شهري في حوالي عقدين منذ هبوط بلغ أكثر من 20 بالمئة في أوائل 2002 . وقبل الجائحة كانت الأرجنتين تعاني بالفعل من ركود مصحوب بتضخم مرتفع.

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