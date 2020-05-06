شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج فخور بمدينتى يتصدر تويتر.. ومغردون: المدينة بتوفرلنا كل الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هاشتاج "فخور بمدينتى" قائمة الأكثر تداولا، حيث أشاد السكان بالخدمات الضخمة من المساحات الخضراء ونمط الحياة الراقى والتخطيط العمرانى الجيد المواكب لدول العالم، مما يلبى الاحتياجات المختلفة.

فيما عبر عدد من المواطنين عبر الهاشتاج على الهدوء والراحة في تلك المدينة الرائعة، التي تعتبر انعكاس للتخطيط العمرانى الجيد، كما تتوافر فى المدينة كافة الخدمات.





وأشار المغردون، إلى أن المشروع يوفر العديد من مناطق انتظار السيارات والمناطق الخضراء الواسعة، والطرق والخدمات مثل المستشفيات والمدارس.

واستعانت مدينتى بثلاث من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة فى تصميم المدن الجديدة، والذين أعدوا تصميم مدينة عصرية روعي فى تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها، فى المقابل لم نشاهد أى مشروع عقاري يطوره القطاع الخاص في مصر يعلن عن استعانته بشركات عالمية كبرى بنفس هذا المستوى، ولذا بالفعل تتميز مدينتى بتصميم منفرد.

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أما بالنسبة لتنفيذ مدينتي، فإن مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاحبة المشروع، تولت تنفيذه بمواصفات عالمية مراعية أن يضم إلى جانب المناطق السكنية المختلفة، المساحات الخضراء الواسعة والخدمات اليومية التى توفر احتياجات السكان، والمناطق الترفيهية.