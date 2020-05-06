المركزى الروسى: شهر من الإغلاقات يقتطع 2% من الناتج المحلى الاجمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الروسى اليوم الأربعاء أن توقف العمل في روسيا لشهر واحد بسبب الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا قد يقتطع ما يصل إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام بكامله.
وفرضت روسيا الإغلاقات في أواخر مارس آذار، وهو ما أوقف العمل في الكثير من الشركات في أرجاء البلاد، في محاولة لإحتواء تفشي الفيروس.
وقال البنك المركزي أيضا في تقرير بشأن سياسته النقدية إن اقتصاد روسيا نما 1.5-2.0 بالمئة في الربع الأول من 2020 .
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