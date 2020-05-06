شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النفط ضغط سلبي جديد ليصل إلى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 26.80، بينما يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 22.00.