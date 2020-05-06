شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم صدور بيانات حكومية سلبية في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك مع متابعة الأسواق عن كثب لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة والمخاطر المحتملة المحيطة بهذه الخطوة.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يتوقع تجاوز عدد الوفيات حاجز مائة ألف حالة خلال أسابيع نتيجة إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.



وكانت بيانات قد أظهرت فقدان القطاع الخاص في الولايات المتحدة 20.2 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون خسارة 20.5 مليون وظيفة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.3% إلى 1688.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1716.6 دولار وأقل سعر عند 1683 دولارا.