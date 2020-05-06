شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع كملاذ آمن عقب بيانات القطاع الخاص الأمريكي السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط إقبال من الميستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل المخاوف من تفاقم الأمور بعد إعادة فتح الاقتصاد وعقب بيانات حكومي سلبية.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته قررت إعادة فتح الاقتصاد حتى لو زاد عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".



وأضاف "ترامب" بأن الخسائر الناجمة عن استمرار القيود والغغلاق في الحياة والأنشطة الاقتصادية تفوق بكثير تداعيات أزمة "كورونا".

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واظهرت بيانات حكومية اليوم خسارة القطاع الخاص الأمريكي 20.2 مليون وظيفة خلال أبريل/نيسان الماضي بينما توقع محللون فقدان 20.5 مليون وظيفة.



يأتي ذلك قبل يومين من صدور تقرير الوظائف الشهري الأشمل في البلاد، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من تداعيات الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.