شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يزيد خسائره إلى نحو 7% هابطاً أدنى 29 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وزاد الخام خسائره بعد صدور بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضين وهو ما جاء دون توقعات بارتفاع قدره 8.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بحوالي 8.4 مليون برميل.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.5% إلى 23.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 26.08 دولار وأقل سعر عند 22.5 دولار.



وهبط سعر "برنت" بنسبة 6.7% إلى 28.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 32.2 دولار وأقل سعر عند 28.6 دولار.