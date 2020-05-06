- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مدعومة بتوقعات الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بالتوقعات الإيجابية بشأن الطلب العالمي على السلع والمعادن بالتزامن مع إجراءات إعادة فتح الاقتصادات.
وكشفت العديد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة عن خطط من شأنها تخفيف القيود على المواطنين وإعادة فتح المتاجر والمتنزهات والحدائق وبعض الأنشطة التجارية والصناعية.
ومع ذلك، حذر البعض من خطورة هذه الخطوات وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين في بعض الدول حال عدم الالتزام والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.
وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يجب إعادة فتح الاقتصاد حتى لو أدى ذلك إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".
ويرى "ترامب" بأن عدم إعادة فتح الاقتصاد سوف يُفقد المواطنين الملايين من الوظائف الإضافية حيث أن أكثر من 30 مليون أمريكي أصبحوا عاطلين في نحو شهر ونصف الشهر.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 2.35 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.36 دولار وأقل سعر عند 2.31 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النحاس ترتفع مدعومة بتوقعات الطلب العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.