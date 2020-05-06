شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تقترب من إتمام قرض بقيمة 10 مليار دولار مع عشرة بنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية على وشك اتمام قرض بقيمة 10 مليار دولار مع مجموعة من حوالي عشرة بنوك في إطار سعيها إلى سيولة مالية وسط انهيار في أسعار الخام.

وكانت مصادر قد ذكرت الشهر الماضي أن أرامكو تجمع القرض لدعم استحواذها على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وهي صفقة قيمتها 70 مليار دولار تقريبا، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

وقال مصدر آخر إنه في حين أن القرض سيدعم في الغالب الاستحواذ على سابك إلا أن أرامكو قد تستخدم الأموال أيضا لأغراض أخرى، بما في ذلك دفع توزيعات الأرباح.

وقالت المصادر الثلاثة إن حوالي عشرة بنوك وافقت على تقديم التمويل، وإن بنك اتش اس بي سي ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية يقدمان أكبر التعهدات بحوالي 1.5 مليار دولار لكل منهما.

وعينت شركة أرامكو السعودية في وقت سابق كلا من بنك إتش إس بي سي والبنك الياباني SMBC لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار.

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وتدرس أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، بيع حصة في وحدة خطوط أنابيب تابعة لها لجمع الأموال وسط التراجع في أسعار النفط الخام، في صفقة قد تجمع منها 10 مليارات دولار.

وأضافت المصادر أن القرض تم الاتفاق بشأنه لكنه لم يوضع بعد في صورته النهائية.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، قد أجرت محادثات أولية في 15 أبريل الماضي، مع بنوك لاقتراض نحو 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في شركة سابك، بحسب ما أفادت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز.

وكانت "أخبار اليوم" قد أكدت في تقرير سابق أن هذا الاستحواذ يعد ركيزة أساس لشركتي "سابك" و"أرامكو" في تطوير قطاع البتروكيماويات بالسعودية، كما يعزز التوافق في الأهداف من أجل إنشاء شركة عالمية رائدة في قطاع الكيماويات.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).