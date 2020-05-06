شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 621 مليون دولار قيمة تراجع واردات مصر من السلع الوسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الواردات المصرية من السلع الوسيطة، حيث بلغ إجمالي وارداتها نحو مليار و702 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 2 مليار و323 مليون دولار في يناير من العام الماضي 2019، بتراجع بلغت قيمته 621 مليون دولار.

وتتناول قائمة السلع الوسيطة المستوردة نحو 10 بنود استيرادية حققت تراجعات ملحوظة، كان أبرزها الواردات من المواد الأولية من الحديد أو الصلب، وكان التراجع قيمته 105 مليون دولار، ثم الواردات من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، وكانت قيمة التراجع نحو 75 مليون دولار، ثم الواردات من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمة تراجعها نحو 40 مليون دولار.

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وفي المقابل كانت الواردات المصرية من الخشب ومصنوعاته هي الاستثناء الوحيد بين البنود التي تراجعت في يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 85 مليون و438 ألف دولار، مقابل 78 مليون و628 ألف دولار في يناير عام 2019، بزيادة بلغت 6 ملايين و810 ألف دولار.

وتشير أرقام الواردات إلى أن قائمة الواردات المصرية لشهر يناير وفقا لتصنيف الفئات الاقتصادية، أن واردات من مستلزمات الصناعات الأولية بلغت نحو 466 مليون دولار، أي 7 مليار و456 مليون جنيه "16 جنيه متوسط سعر الدولار".

وبلغ حجم الواردات المصرية من المستلزمات الصناعية المصنعة نحو مليار و472 مليون دولار أي 23 مليار و552 مليون جنيه، وبلغت القيمة الإجمالية لواردات السلع الاستهلاكية نحو 799 مليون و872 ألف دولار، مقابل مليار و179 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 379 مليون و714 ألف دولار.