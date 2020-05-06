شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء..ضخ 5.5 مليار جنيه بشركات القابضة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء عددا من الأحدث الهامة لعل أبرزها، عودة سعر الذهب للارتفاع فى السوق المحلى والعالمى مجددا، بسبب استمرار التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.

ارتفاع الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر بقيمة 5 جنيهات لتسجل 746 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر خام الذهب عالمياً فوق 1700 دولار للأوقية.

ارتفاع بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها العقار.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحاً 13.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4908.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 14.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5288.50 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% رابحاً 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4161.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.31%، رابحاً 12.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4071.22 نقطة.

صعود البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.298 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 280.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.8 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.87%، والعرب على 2.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.50%.

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وزارة البترول تواصل البحث والاستكشاف بالمناطق البرية والبحرية ضمن خطة 2020

أكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول، على استمرار عمليات البحث والاستكشاف ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2020 والتي تستهدف حفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية والتنموية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها إلا أن القطاع يعمل بشكل منتظم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك لكافة العاملين بالمواقع البترولية المختلفة، موضحة أن قطاع البترول يسعي إلى تنفيذ وضع الآبار التنموية علي خريطة الإنتاج في مواعيدها المحددة.

ضخ 5.5 مليار جنيه استثمارات بالشركات التابعة والمشتركة

كشف الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أنه بلغت إجمالي استثمارات الشركة القابضة في شركاتها التابعة عن العام المالي 2018 /2019 حوالي 5.1 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه عن العام المالي 2017 /2018.

وتسعى الشركة القابضة لتطوير وتحديث شركاتها التابعة البالغة 15 شركة تخضع لقانون 203 لسنة 1991 ، قانون قطاع الأعمال العام، ومن أبرز الشركات التى تشهد تحديثا وتطويرا، شركات الدلتا للصلب ومصر للألومنيوم والنصر لصناعة الكوك والنصر للسيارات .

وأضاف نافع ل" الخليج 365" أن استثمارات الشركة القابضة في الشركات المشتركة بلغت في العام المالي 2018 /2019 حوالي 446 مليون جنيه مقابل 486 مليون جنيه عن العام المالي 2017 /2018.