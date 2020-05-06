رئيس "بترول الصحراء الغربية " يتفقد بريمة الحفر "EDC 9" بموقع "بدر-١"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية، إحدي شركات قطاع البترول المصري، موقع «بدر-١» وتفقد خلالها بريمة الحفر «EDC 9» لمتابعة أعمال حفر البئر التنموي «1/34 Bed»

كما قام خلال الجولة الميدانية بعقد إجتماع مع مسؤولي الحفر للتأكيد على أهمية السلامة والصحة المهنية فى أعمال الحفر، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات و جعل سلامة وصحة العاملين على قائمة أولويات العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية و تعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية رقم 2111 لسنة 2019 بشأن ضرورة تواجد رؤساء مجالس الإدارات بمواقع العمل بالحقول لمتابعة سير الأعمال.

كما قام المهندس إبراهيم مسعود بجولة فى محطة الإنتاج بالمنطقة، وتم عقد إجتماع مع قيادات المنطقة لمناقشة الخطط الموضوعة لتنفيذ وتركيب ضواغط الغاز الجديدة والتى تم عمل الاختبارات لها فى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة مهندسي شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو".

كما تابع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين لديها والمترددين عليها من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتأكيداً على التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن وزارة البترول والثروة المعدنية وتعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول.

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وطالب المهندس إبراهيم مسعود، العاملين ببذل أقصى ما فى وسعهم من مجهودات، وذلك بهدف زيادة الإنتاج والشحن بالشركة وفقاً لأستراتيجية وزير البترول الهادفة لزيادة معدلات إلانتاج والشحن، مشيدا بمجهودات اللجنة النقابية وبالدور التى تقوم به من أجل خدمة زملائهم و خلق روح أسرية بين العاملين وتقريب وجهات النظر بين العاملين و إدارة الشركة كما شدد على ضرورة الإلتزام والجدية فى العمل وأخذ التدابير اللأزمة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وكان قطاع البترول قد نجح خلال شهر أبريل الماضي في وضع البئرين الجديدين " ظهر 17" و" بلطيم جنوب غرب 7 " للغاز الطبيعى على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 1300 برميل متكثفات يومياً .

حيث تم وضع البئر الجديدة " ظهر -17" بحقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل وإكمالها واختبارها بنجاح وجارى حالياً الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجياً إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً . كما أن حفر البئر الجديدة ووضعها على الإنتاج يأتي في إطار خطة تنمية طموح للحقل حيث تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط وتم حفرها على عمق يصل الى 5300 متر، لافتاً إلى أنه بالانتهاء من حفر البئر الجديدة فإن عدد الأبار التي تم حفرها في حقل ظهر بلغ 15 بئرا بواقع 10 آبار بالمنطقة الشمالية و 5 آبار بالمنطقة الجنوبية.