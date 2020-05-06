شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاق بين مركز تحديث الصناعة وجامعة الزقازيق لتدشين محطات شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور هشام محمد فوزي عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق، اتفاق تعاون لتنفيذ نظام خلايا شمسية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي مع استمرار قاطرة العمل والتنمية.

وقال الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة، أن هذا التعاون يعد نموذج رائد يحتذي به للتعاون بين الجامعة و الصناعة لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يعود بالنفع على المجتمع، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة، و يأتي ذلك في إطار خطة مركز تحديث الصناعة و التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتنمية الصادرات، وتنمية التجمعات الصناعية والتراثية والإبداعية، وتحسين الإنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل والخدمات المالية، والاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بمعايير المهارات القومية، و تطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل.

وقال الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن هذه المشروعات يتم تنفيذها في إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأوضحت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية إن القدرة المركبة للمحطة الشمسية بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق ستبلغ (90 ك.وات) موّزعة على 6 مباني رئيسية في كلية الهندسة والتي سوف تقوم بإنتاج 154 ميجا وات ساعة في العام مما يؤدي إلي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 96 طن مكافئ في العام.

وقع الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور هشام محمد فوزي عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق، اتفاق تعاون لتنفيذ نظام خلايا شمسية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي مع استمرار قاطرة العمل والتنمية.

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وقال الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة، أن هذا التعاون يعد نموذج رائد يحتذي به للتعاون بين الجامعة و الصناعة لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يعود بالنفع على المجتمع، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة، و يأتي ذلك في إطار خطة مركز تحديث الصناعة و التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتنمية الصادرات، وتنمية التجمعات الصناعية والتراثية والإبداعية، وتحسين الإنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل والخدمات المالية، والاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بمعايير المهارات القومية، و تطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل.

وقال الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن هذه المشروعات يتم تنفيذها في إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأوضحت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية إن القدرة المركبة للمحطة الشمسية بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق ستبلغ (90 ك.وات) موّزعة على 6 مباني رئيسية في كلية الهندسة والتي سوف تقوم بإنتاج 154 ميجا وات ساعة في العام مما يؤدي إلي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 96 طن مكافئ في العام.