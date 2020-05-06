شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصرية تعلن عن بدء التجارب لإنتاج دواء لفيروس كورونا بحلول 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية، عن قرب تنفيذ 3 تجارب لثلاث أدوية جديدة لعلاج فيروس "كوفيد-19" أوائل الشهر المقبل، وتوقع أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيكون هناك علاج للفيروس في مصر، لحين انتهاء التجارب على الأدوية والحصول على الموافقات اللازمة لإنتاجه في مصر.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عبر الانترنت اليوم الأربعاء، تحت عنوان "ماذا يعني توطين الصناعة في الحالة المصرية".

Advertisements

وقال شيرين حلمي، إنه من الممكن توريد هذه الأدوية مجانا إلى الدولة المصرية نظرا للوضع القائم لانتشار فيروس "كوفيد-19" في مصر، وذلك حال نجاح تلك التجارب.

وأضاف شيرين حلمي، أن مصر نجحت في تصنيع أدوية لعلاج مرضي فيروس سي في مصر، وعلاج نحو 4 ملايين من إجمالي 7 ملايين مريض حول العالم مجتمعة، مشيرا إلى أهمية التفكير في صناعة الخامات الدوائية محليا.