شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة لخدمات المطارات تابعة لمجموعة الإمارات تراجع أنشطتها فى استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة لخدمات المطارات تابعة لمجموعة الإمارات اليوم الأربعاء إنها ستراجع عملياتها فى استراليا بعد استبعادها من برنامج حكومى لانقاذ وظائف هناك.

وتشمل أنشطة دناتا عمليات أرضية وخدمات للتموين والتجزئة والضيافة. واعلنت استراليا فى مارس عن حزمة قيمتها 130 مليار دولار استرالى لحماية الوظائف من أزمة فيروس كورونا التي أضرت بالاقتصاد.

غير أن الشركات المملوكة لحكومات أجنبية جرى استبعادها من البرنامح الذى يقدم تمويلا للشركات لدفع أجور العاملين.

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ومجموعة الإمارات، التى تضم أيضا بين أصولها شركة طيران الإمارات، مملوكة للصندوق السيادى لدبى.

وقال متحدث باسم دناتا في رسالة بالبريد الالكتروني مؤكدا تقريرا سابقا في صحيفة فايننشال تايمز "نتيجة لذلك نحن .. مضطرون لإجراء مراجعة متوسطة وطويلة الأمد لجدوى أنشطة دناتا المختلفة في استراليا".

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم الحكومة الاسترالية للتعقيب.

وحذرت دناتا من ان استبعادها من الخطة يهدد 4500 وظيفة ويعطي ميزة غير عادلة لمنافسيها الذين قالت إنهم لم يحرموا من الإنضمام للبرنامج.