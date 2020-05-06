شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يتراجع رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أغلبها إيجابية والكشف عن إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



كانت رئيسة الوزراء النيوزلندية قد أكدت نجاح البلاد في السيطرة على أزمة "كورونا" واحتواء الإصابات، وهو ما يتطلب إعادة فتح الاقتصاد وعودة الحياة إلى طبيعتها.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع التغير في وتيرة التوظيف في نيوزلندا بنسبة 0.7% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.2%، وانخفض معدل البطالة إلى 4.2% من 4.4%، في حين اررتفعت تكاليف العمالة بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات نسبتها 0.5%.

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يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه العديد من الدول حول العالمم إعادة فتح اقتصاداتها بعد أسابيع طويلة ممن القيود وإجراءات العزل.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يجب إعادة فتح الاقتصاد حتى لو زاد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الياعة 16:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6022، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6074 وأقل سعر عند 0.6012.