شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام في البلاد ارتفعت 4.6 مليون برميل إلى 532.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي دون توقعات بزيادة قدرها 8.5 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين بحوالي 3.2 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل بينما قفز مخزون المقطرات 9.5 مليون برميل إلى 151.5 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية عن ارتفاع مخزون الخام بنحو 8.4 مليون برميل في نفس الفترة.
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