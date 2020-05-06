الاقتصاد

ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام في البلاد ارتفعت 4.6 مليون برميل إلى 532.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي دون توقعات بزيادة قدرها 8.5 مليون برميل.


وانخفضت مخزونات البنزين بحوالي 3.2 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل بينما قفز مخزون المقطرات 9.5 مليون برميل إلى 151.5 مليون برميل.


كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية عن ارتفاع مخزون الخام بنحو 8.4 مليون برميل في نفس الفترة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا