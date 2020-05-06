شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتباين في بداية التداولات عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات حكومية سلبية، لكن "وول ستريت" تلقت دعما من تصريحات الرئيس "دونالد ترامب".



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" فقدان القطاع الخاص الأمريكي 20.2 مليون وظيفة خبلال أبريل/نيسان الماضي فقط بعد خسارة 149 ألف وظيفة في مارس/آذار، بينما توقع محللون فقدان 20.5 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي.

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ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بان إعادة فتح الاقتصاد بشكل جزئي هام للغاية رغم التحذيرات من تفشٍ أكبر لفيروس "كورونا" مشيرا إلى أن ثمار هذه الخطوة تتجاوز الخسائر المحتملة.



وأضاف "ترامب" بأنه يجب إعادة الأمريكيين للوظائف والحياة العادية حتى لو أن ذلك سيعني المزيد من الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 23852 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنسةب 0.5% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 8858 نقطة، بينما اننخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 2864 نقطة.