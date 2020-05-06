شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين حمراء للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالى، بنسبة 0.77% خاسراً 10.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1288.36 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بختام التعاملات 1.4 مليون سهم بقيمة 267.3 ألف درهم.

وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 42.38% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.44%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 1.32%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

وفى سياق متصل أعلنت إنفستكورب ومجموعة تاغس، إحدى الشركات الأوروبية الرائدة فى إدارة الأصول البديلة، عن إنشاء مشروع مشترك من خلال دمج قسم استثمار العوائد المطلقة فى إنفستكورب وشركة تاغس كابيتال الفرع المعنى باستثمار العوائد المطلقة لدى تاغس.

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ويستفيد المشروع المشترك، الذى أطلق باسم انفستكورب تاغس المحدودة، من خبرات تاغس كابيتال وقسم استثمار العوائد المطلقة في إنفستكورب في السعي إلى إنشاء منصة عوائد مطلقة عالمية رائدة مع أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول المدرة للدخل، بما في ذلك المحافظ الاستثمارية المدارة، والتمويل الأولي، وسوى ذلك ن الحلول الاستثمارية.

فيما أعلنت شركة إنوفست، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو، حيث تمت مناقشة مستجدات سير العمل والتقارير الدورية، وأثر جائحة فيروس كورونا على عمليات الشركة.