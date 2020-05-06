شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يعلن صرف المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه الخميس والسبت المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للبريد، صرف المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه بدء من غدا الخميس والسبت المقبل، من خلال 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة على مستوى الجمهورية حيث تم تقسيم المستفيدين على عدة أيام منعا التزاحم والتكدس ووفقا لآلية وزارة التضامن، وتنتهى اليوم صرف المعاشات الأقل من 2000 جنية.

وتأخذ الهيئة العديد من الاجراءات الوقائية للمستحقين منها الوقوف بمسافات أمنة وتوفير أماكن انتظار خارج المكاتب، ويتم صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه الخميس والسبت 7 و 9 مايو، بينما صرف المعاشات الأكثر من 3000 جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

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وكانت قد أعلنت الهيئة صرف المعاشات بدون حد أقصى من ماكينات ATM اعتبار من الجمعة 1 مايو، أما صرف المعاشات المحولة على البنوك بدأ من الأحد الماضي الموافق 3 مايو.

ويتم صرف المعاشات من خلال 4600 منفذ علي مستوى الجمهورية، من بينهم 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة وذلك منعا للتزاحم و التكدس وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.