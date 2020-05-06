شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 1.90.. يسجل20.31 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويت 1.90 ليبلغ 20.31دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 18.41 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وذلك وفقا لوكالة كونا.

وتراجعت أسعار النفط خلال تداولات، اليوم الأربعاء، بعدما زادت بحوالى الضعف على مدار خمسة أيام، حيث طغت المخاوف بشأن عدم استعادة معدلات الطلب على الخام تعافيها سريعا حتى مع قرارات تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد، على تفاؤل المستثمرين حيال التخفضيات الكبيرة التي يقرها المنتجون تزامنا مع بداية الشهر الجارى بهدف تخفيف تكدس المعروض من الخام.

وهبطت سعر العقود الآجلة لخام برنت بنسبة0.8% ليصل إلى مستوى 30.74دولار للبرميل، بعدما تجاوز سعرها عند تسوية أمس مستوى 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.14% إلى مستوى 24.28 دولار للبرميل، بعدما أنهت تعاملات الثلاثاء عند أعلى مستوياتها فى حوالى شهر.

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وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أنه رغم تنامي احتمالات بأن الأسوأ لأسواق النفط قد ولى بالفعل، إلا أن هناك اعتقادا لدى كثير من المحللين بأن معدلات الطلب على الخام لن تستعيد مستويات ما قبل اندلاع أزمة (كورونا) قبل عام على الأقل، كما لا يمكن الاستهانة بمخاوف اندلاع موجة ثانية أكثر شراسة من المرض بالتزامن مع توجه دول العالم إلى تخفيف قيود الإغلاق المتبعة، إلى جانب مخاوف بشأن تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وبدأ تحالف أوبك + ،الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.