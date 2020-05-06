شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت ترتفع بفضل آمال تخفيف القيود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء بفضل آمال بانتعاش أنشطة الشركات مع تخفيف ولايات القيود المرتبطة بفيروس كورونا، بينما تجاوز المستثمرون انخفاضا ضخما بواقع 20 مليون فى عدد الموظفين بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة الشهر الماضى.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 95.79 نقطة أو 0.40% إلى 23978.88 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 14.70 نقطة أو 0.51% إلى 2883.14 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 65.58 نقطة أو 0.74% إلى 8874.70 نقطة.