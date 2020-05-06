الاقتصاد

وول ستريت ترتفع بفضل آمال تخفيف القيود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء بفضل آمال بانتعاش أنشطة الشركات مع تخفيف ولايات القيود المرتبطة بفيروس ، بينما تجاوز المستثمرون انخفاضا ضخما بواقع 20 مليون فى عدد الموظفين بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة الشهر الماضى.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 95.79 نقطة أو 0.40% إلى 23978.88 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 14.70 نقطة أو 0.51% إلى 2883.14 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 65.58 نقطة أو 0.74% إلى 8874.70 نقطة.

 

 

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