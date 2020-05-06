شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تعاود التراجع بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.65% خاسراً 12.62 نقطة ليغل عند مستوى 1919.04 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 209.6 مليون سهم محققة ما قيمته 217.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3424 صفقة لعدد 32 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفض 22 سهماً.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.92%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 10.52%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.73%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم بنك مصرف السلام-البحرين قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 73.7 مليون ورقة بقيمة 45.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.94%.

Advertisements

وفى سياق متصل قالت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، إن الجمعية العمومية للشركة لم تنعقد حتى الآن لمناقشة مقترح تسوية القروض خلال الفترة الحالية مما سينعكس على ميزانيتها وتخفيض الخسائر المتراكمة خلال عام 2020، وذلك لتعديل الوضع الحالى من تجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 20% من رأس المال.

وفى سياق آخر أعلنت شركة دبي للمرطبات عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك لمناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.