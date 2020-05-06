شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها فى منتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 1569 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 11939 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 3940 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 1198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 1119 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.87% ليصل إلى مستوى 737 نقطة.

وفى سياق متصل، سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 1300 سهم، 48 سهما، 8648 سهما، 632 سهما، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 408 ألف سهم.

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واشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، العربية لحليج الأقطان، بالم هيلز للتعمير، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولى، مؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 30.7 ألف سهم، 439.1 ألف سهم، 250 ألف سهم، 340 سهم، 740 سهم، 11.8 ألف سهم، كما اشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 19.9 ألف سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية 5 آلاف سهم.

وفى سياق آخر، قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم جلاكسو سميثكلاين، الملتقى العربى للاستثمارات، جى بى اوتو، الأهلى للتنمية والاستثمار، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المنصورة للدواجن، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصرية للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مصر الوطنية للصلب عتاقة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، الموافقة على شطب قيد شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية، من سجل العضوية بالبورصة المصرية، إعمالا لحكم البند رقم 2 من المادة رقم 8 من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 5 لسنة 2020 الصادر بإلغاء الترخيص.