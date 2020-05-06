شكرا لقرائتكم خبر عن للجلسة الثالثة.. تراجع بورصة قطر في ختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% خاسراً 40.83 نقطة ليغلق عند مستوى 8758.90 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 374.1 مليون سهم بقيمة 516.7 مليون ريال عبر تنفيذ 14 ألف صفقة، وتراجع 27 سهما، فيما ارتفع 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.59%.

وفى سياق آخر أعلنت مجموعة QNB، عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة فى سوق لندن للأوراق المالية بقيمة مليار دولار أمريكى لأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات.

ويعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات فى مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

Advertisements

وحظى هذا الإصدار من سندات Reg S الذى تولى ترتيبه Barclays Bank PLC و Credit Agricole CIB وING وMizuho و QNB Capital و Standard Chartered Bank (كمدراء رئيسيين مشتركين) باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي.

يذكر أنّ مواعيد الدوام الرسمى لبورصة قطر خلال شهر رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحاًً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

وفترة التداول ستظل كما هى عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.