شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يتحول للمنطقة الحمراء..وهبوط 116 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% خاسراً 55.40 نقطة ليغلق عند مستوى 6655.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.28% رابحا 19.91 نقطة ليغلق عند مستوى 7126.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 223.5 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفع 73 سهم، فيما تراجع 116 سهما.

وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.01%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.85%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.56%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.29%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.029%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 9.96%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.6%.

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وجاء سهم "الدوائية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.96%، ثم سهم "نادك" بنسبة 6.93%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 6.71%، فيما جاء سهم "الحكير" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.37%، ثم سهم "معادن" بنسبة 4.15%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 3.96%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، عن النتائج الأولية للربع الأول من عام 2020، وبلغت حجم المبيعات 2.4 مليار ريال مقابل 1.95 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بنسبة نمو 21.4%، وبلغ 99.6 مليون ريال مقابل 68.3 مليون ريال بنسبة نمو 45%.

وأرجعت الشركة، سبب نمو المبيعات بنسبة 21.44% مدفوعاً بزيادة إقبال المستهلكين على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى دخول أول أسبوع من شهر شعبان (موسم رمضان) في الربع الأول من العام الحالي، بخلاف العام الماضي حيث وقع موسم رمضان بالكامل في الربع الثاني، بالإضافة إلى وقف خسائر النشاط الزراعي.