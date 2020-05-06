شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تواصل البحث والاستكشاف بالمناطق البرية والبحرية ضمن خطة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول، على استمرار عمليات البحث والاستكشاف ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2020 والتي تستهدف حفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية والتنموية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها إلا أن القطاع يعمل بشكل منتظم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك لكافة العاملين بالمواقع البترولية المختلفة، موضحة أن قطاع البترول يسعي إلى تنفيذ وضع الآبار التنموية علي خريطة الإنتاج في مواعيدها المحددة.

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وكان قطاع البترول قد نجح خلال شهر أبريل الماضي في وضع البئرين الجديدين " ظهر 17" و" بلطيم جنوب غرب 7 " للغاز الطبيعى على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 1300 برميل متكثفات يومياً .

حيث تم وضع البئر الجديدة " ظهر -17" بحقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط على الإنتاج بعد الانتهاء من اعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل واكمالها واختبارها بنجاح وجارى حالياً الوصول بمعدلات انتاجها تدريجياً الى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً . كما أن حفر البئر الجديدة ووضعها على الإنتاج يأتي في اطار خطة تنمية طموح للحقل حيث تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط وتم حفرها على عمق يصل الى 5300 متر، لافتاً الى أنه بالانتهاء من حفر البئر الجديدة فإن عدد الابار التي تم حفرها في حقل ظهر بلغ 15 بئرا بواقع 10 ابار بالمنطقة الشمالية و 5 آبار بالمنطقة الجنوبية.