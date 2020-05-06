شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة للدواجن" توافق على قبول عرض أيمن الجميل لشراء النشا والجلوكوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن قرار الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على قرار مجلس الإدارة بقبول العرض النهائى المقدم من شركة كايرو ثرى أيه الدولية للصناعات، المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل، لشراء عدد 13.7 مليون سهم المملوكين لها فى رأس مال الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر سهم 8.54 جنيه، منوهة إلى أنه تم تعديل سعر العرض النهائى المقدم من قبل هيئة الرقابة المالية ليتماشى مع متوسط سعر تداول فى آخر 3 أشهر ليصبح 8.61 جنيه للسهم.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت عن فتح سوق الصفقات الخاصة للراغبين فى بيع أسهمهم لعرض الشراء المقدم من شركة كايرو ثرى ايه للصناعات، لشراء حتى عدد 50.1 سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر 8.61 جنيه للسهم، خلال فترة 10 أيام عمل تبدأ من جلسة تداول يوم 26 إبريل حتى نهاية جلسة تداول 7 مايو، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة، كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول يوم 7 مايو على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد

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كما طالبت جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، والالتزام بكافة الشروط التى وردت بالإعلان.

وكان المساهمون الرئيسيون بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وهما المصرية للمشروعات السياحية العالمية، القاهرة للدواجن، قد وافق على قبول السعر النهائى المقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات لشراء أسهمهما فى رأسمال الشركة مصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر 8.54 جنيه للسهم الواحد، كما أعلنا عن تلقى شركة كايرو ثرى إيه، خطابا بصدور قرارات من مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن الصفقة، وتعهدت الشركة المشترية، بتضمن عرضها النهائى الذى سيقدم لهيئة الرقابة المالية مجموعة من التعهدات للإلتزام بأحكام قانون حماية المنافسة سواء قبل إتمام صفقة الاستحواذ أو بعدها