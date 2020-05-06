شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأربعاء مدفوعة بصعود قطاع العقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها العقار.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحاً 13.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4908.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 14.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5288.50 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% رابحاً 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4161.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.31%، رابحاً 12.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4071.22 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 126 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون دينار كويتى عبر 5974 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.24%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.07% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة أصول للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.38%، تليه شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 10%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة حيات للاتصالات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.31%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 3.85%.

وفى سياق متصل، أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الإثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

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شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة

سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

ثامنا: شركات موقوفة بسبب عدم ورود البيانات المالية:

شركة المعدات القابضة.