شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديرى للغزل: ضخ صادرات المفروشات لأوروبا نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات إن السلع التى نستمر فى تصديرها للسوق الأوروبية على مدار الربع الأول من العام الجارى هى السلع الخاصة بالمستشفيات، حيث صدر قطاع المفروشات الملايات والأغطية البيضاء للمستشفيات الأوروبية بكميات كبيرة نتيجة ارتفاع أزمة تفشى كورونا مقارنة بالسلع الأخرى القطاع حيث تراجعت الصادرات نسبيا منذ بداية العام الجارى.

وأضاف أحمد، فى تصريح خاص ل الخليج 365، بعد قرار توليه رئاسة المجلس لفترة جديدة وفقا لقرار وزيرة التجارة والصناعة، أن الأسواق الأوروبية والأمريكية ستبدأ العمل اعتبارا من نهاية مايو الجارى بعد إعادة فتح الأسواق لديهم ، وهو ما سيدفع بالصادرات المصرية مرة أخرى وتعويض ضعف التصدير بسبب كورونا فى الربع الأول من العام الجارى.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للغزل والمفروشات إلى أن أهم الخطط التى سيقوم عليها المجلس الفترة المقبلة هى تطوير وتحديث الصناعة من خلال زيادة عدد المصانع بالقطاع الذى يحتوى على أكبر نسبة من العمالة مقارنة بباقى القطاعات الصناعية ، لافتا إلى أن حجم العمالة يتخطى المليون عامل ولابد من دعم الصناعة لزيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة.

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وتابع أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه الصناعة المصرية والرد على جميع مطالبنا والشكاوى الخاصة بأى أزمات تواجه المصنعين بعيدا عن أى روتين ، وتقول بحل المشكلة سريعا والتجاوب مع أى أزمات، وهو يساهم فى دعم الصناعة المصرية ووضع خطط مستهدفة لنجاح زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التصدير وهى أهم الخطط التى سنعمل على تنفيذها الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تشكيل المجالس التصديرية لفترة جديدة لمدة ٣ سنوات اعتبارا من مايو الجارى بواقع ١٣ مجلس تصديرى يضم كل القطاعات.