القابضة المعدنية: ضخ 5.5 مليار جنيه استثمارات بالشركات التابعة والمشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أنه بلغت إجمالي استثمارات الشركة القابضة في شركاتها التابعة عن العام المالي 2018 /2019 حوالي 5.1 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه عن العام المالي 2017 /2018.
وتسعى الشركة القابضة لتطوير وتحديث شركاتها التابعة البالغة 15 شركة تخضع لقانون 203 لسنة 1991 ، قانون قطاع الأعمال العام، ومن أبرز الشركات التى تشهد تحديثا وتطويرا، شركات الدلتا للصلب ومصر للألومنيوم والنصر لصناعة الكوك والنصر للسيارات .
وأضاف نافع ل" الخليج 365" أن استثمارات الشركة القابضة في الشركات المشتركة بلغت في العام المالي 2018 /2019 حوالي 446 مليون جنيه مقابل 486 مليون جنيه عن العام المالي 2017 /2018.
وأوضح رئيس القابضة للصناعات المعدنية أنه بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة في الشركات المشتركة عن العام المالي 2018 /2019 حوالي 67 مليون جنيه ،مقابل 50 مليون جنيه عن العام المالي 2017 /2018، وبنسبة نمو بلغت 34%.
يشار أنه يتم حاليا عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، برئاسة الدكتور مدحت نافع ، وبحضور ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات ، حيث تم عقد جمعية النصر لصناعة الكوك والإسكندرية للحراريات ،اليوم الاربعاء 6 مايو .
كما سيتم عقد جمعيات شركات النصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات والمصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو ، يوم الخميس 7 مايو.
كما سيتم عقد جمعيات الاهلية تحت التصفية عادية وغير عادية ، ومصانع الدلتا للصلب والنصر لصناعة للمطروقات يوم الاحد 10 مايو ، تليها يوم الاثنين جمعية مصانع النحاس والعامة للخزف والصينى .
وتواصل الشركة القابضة عقد جمعيات شركاتها التابعة يوم الثلاثاء 12 مايو بعقد جمعية النصر للزجاج والبللور والنصر للتعدين .
وبحسب الجدول ،سيتم عقد الجمعية العمومية لشركة مصر للألومنيوم يوم الاحد 17 مايو ، فيما تختتم الجمعيات بشركة الحديد والصلب العادية وغير العادية يوم 18 مايو .
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