شكرا لقرائتكم خبر عن للجلسة الثانية.. الأجانب يصعدوا بالبورصة المصرية وأحجام التداول تتخطى المليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.298 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 280.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.8 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.87%، والعرب على 2.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.50%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 325.6 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 624.9 ألف جنيه، 3.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 196.7 مليون جنيه، 136.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 10293 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1569 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 11942 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 737 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 31 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.