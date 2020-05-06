شكرا لقرائتكم خبر عن فك الحظر على بيع "محمود الجمال" أسهمه فى شركة سى آى كابيتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن فك الأسهم المجمدة للمساهمين الرئيسيين بالشركة، وذلك بعد مرور عامين على تاريخ الطرح بالبورصة المصرية، وتضم قائمة المساهمين الرئيسيين محمود يحيي الجمال المالك لعدد 23.7 مليون سهم، Global Holding Group بعدد 46.3 مليون سهم، إسماعيل بن على بن إسماعيل تركى بعدد 28.9 مليون سهم، البنك التجارى الدولى بعدد 31.3 مليون سهم، فهد محمد خاطر بعدد 18.6 مليون سهم، ياسر فاروق العدوى بعدد 17.4 مليون سهم.

وينص البند السابع من المادة السابعة من قواعد القيد التى تلزم المساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من إجمالى الأسهم المملوكة لهم فى رأس مال الشركة وبما لا يقل عن 25% من إجمالى أسهم الشركة، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك تقل نسبته 25% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال النسبة المتبقية من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة وغيرهم من مساهمى الشركة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ البورصة.

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وأوضحت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسيين لمدة عامين وفقاً لقواعد القيد انتهت فى 30 إبريل عام 2020، نظراً لأن تاريخ الطرح بالبورصة كان فى 30 إبريل عام 2018، مضيفة وتم مخاطبة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بغرض فك الأسهم المجمدة وفقاً لذلك، وبالفعل أرسلت مصر للمقاصة خطاباً للشركة يفيد بفك الأسهم المجمدة للمساهمين.

وحققت شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي ربح خلال العام الماضي بقيمة 621.15 مليون جنيه، مقابل 425.31 مليون جنيه خلال عام 2018، وارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2019 لتصل إلى 2.291 مليار جنيه، مقابل 1.737 مليار جنيه خلال 2018.