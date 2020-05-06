شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: دراسات لتطوير النصر للأجهزة الكهربائية وحماية مصنع الزجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه يتم إجراء دراسات تتعلق بتطوير وتحديث شركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية " نيازا " من خلال خبراء متخصصين ، لافتا أن الدارسات هى من ستحدد سبل التطوير وكيفية نقل المصانع .

اضاف عماد الدين مصطفى ل" الخليج 365" ان شركة نيازا بمحافظة الاسكندرية ،نجحت في انتاج المواسير " الشفشن " محليا ، بدلا من الاستيراد ب 2 مليون جنيه سنويا .

وأشار أنه تم اصلاح وتشغيل مولد "الدورمان " بعد توقفه 10 سنوات ، بما يحافظ على مصنع الزجاج من التلف في حالة انقطاع التيار الكهربائى ، كما تم التعاقد مع المعهد العالى للصحة العامة ، لقياس جميع الملوثات المنبعثة داخل وخارج بيئة العمل للتطابق مع القوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية.

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يشار أن كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ، تدرس بتكليف من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، نقل شركة النصر للأجهزة الكهربائية " نيازا" من مكانها الحالى وسط الكتلة السكنية إلى أقرب منطقة صناعية بالإسكندرية ، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال التى تنفذها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة .

وكشف اللواء نادر بدر ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية " نيازا" ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،في تصريح سابق أن خبراء هندسة الاسكندرية تفقدوا المصانع الحالية للشركة والملاصقة لمحور المحمودية ، بهدف دراسة سبل نقلها لمنطقة صناعية وتحديد المساحة المطلوبة للمصانع الجديدة ،مع استغلال المساحة الحالية للشركة والتى تزيد مساحتها عن 50 الف متر مربع من خلال النشاط العقارى.