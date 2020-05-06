شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر سلة أوبك اليومية لتسجل 21.44 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 21.44 دولار للبرميل يوم الثلاثاء ، مقارنة بـ18.63 دولار في اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات، اليوم الأربعاء، بعدما زادت بحوالى الضعف على مدار خمسة أيام، حيث طغت المخاوف بشأن عدم استعادة معدلات الطلب على الخام تعافيها سريعا حتى مع قرارات تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد، على تفاؤل المستثمرين حيال التخفضيات الكبيرة التي يقرها المنتجون تزامنا مع بداية الشهر الجارى بهدف تخفيف تكدس المعروض من الخام.

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حيث هبطت سعر العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 30.74 دولار للبرميل، بعدما تجاوز سعرها عند تسوية أمس مستوى 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.14% إلى مستوى 24.28 دولار للبرميل، بعدما أنهت تعاملات الثلاثاء عند أعلى مستوياتها فى حوالى شهر.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أنه رغم تنامي احتمالات بأن الأسوأ لأسواق النفط قد ولى بالفعل، إلا أن هناك اعتقادا لدى كثير من المحللين بأن معدلات الطلب على الخام لن تستعيد مستويات ما قبل اندلاع أزمة (كورونا) قبل عام على الأقل، كما لا يمكن الاستهانة بمخاوف اندلاع موجة ثانية أكثر شراسة من المرض بالتزامن مع توجه دول العالم إلى تخفيف قيود الإغلاق المتبعة، إلى جانب مخاوف بشأن تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وبدأ تحالف أوبك + ،الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.