شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للارتفاع بعد الميل الهابط الذي شهده في الجلسات الماضية، ليقترب من مستوى 32.20 الآن، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 36.00.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 29.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 35.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد