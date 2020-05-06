شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض المؤقت والمتوقع صباحاً، ليستقر فوق حاجز 25.00 دولار، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 26.80، بينما يمثل الثبات فوق 22.00 الشرط الأهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 27.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد