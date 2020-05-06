شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لمستوى 15.08 ولا يزال دونه حتى الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، تدعمها الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار استئناف الانخفاض الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفه التالي عند 14.17.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.70 والمقاومة 15.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط