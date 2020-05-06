شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير، والذي يستهدف مستويات 1729.00 ثم 1747.43 مبدئياً، بينما يتطلب استمراره الثبات فوق مستوى 1678.45.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد