شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.2304، مع الإشارة إلى أننا نرجّح تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، حيث يصل هدفنا التالي إلى 1.2093.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.2515.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2330 والمقاومة 1.2500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.