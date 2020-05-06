شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.2304، مع الإشارة إلى أننا نرجّح تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، حيث يصل هدفنا التالي إلى 1.2093.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.2515.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2330 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط