شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.0840 ليدعم التوقعات باستمرار الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.0700، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات السلبية، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستويات 1.0840 والأهم دون 1.0885.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0740 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط