شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مدعومة بتوقعات الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بالتوقعات الإيجابية بشأن الطلب العالمي على السلع والمعادن بالتزامن مع إجراءات إعادة فتح الاقتصادات.



وكشفت العديد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة عن خطط من شأنها تخفيف القيود على المواطنين وإعادة فتح المتاجر والمتنزهات والحدائق وبعض الأنشطة التجارية والصناعية.



ومع ذلك، حذر البعض من خطورة هذه الخطوات وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين في بعض الدول حال عدم الالتزام والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.

Advertisements



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يجب إعادة فتح الاقتصاد حتى لو أدى ذلك إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".



ويرى "ترامب" بأن عدم إعادة فتح الاقتصاد سوف يُفقد المواطنين الملايين من الوظائف الإضافية حيث أن أكثر من 30 مليون أمريكي أصبحوا عاطلين في نحو شهر ونصف الشهر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 2.35 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.36 دولار وأقل سعر عند 2.31 دولار.