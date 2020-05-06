شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يفقد أكثر من 5% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليفقد أكثر من 5% متخليا عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 5.5% إلى مستوي 26.08$ ،من مستوى الافتتاح عند 27.58$، و سجل أعلى مستوي عند 27.95$ الأعلى منذ 9 نيسان/أبريل الماضي.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 15% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بفضل آمال تحسن الطلب العالمي على الوقود.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو،فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 517 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 14 تموز/يوليو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 8.5 مليون برميل ، فى الزيادة الخامسة عشر أسبوعيا على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 100 ألف برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 12.1 مليون برميل يوميا ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.