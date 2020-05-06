شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأمريكي يفقد وظائف بأسوأ وتيرة على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص موضحا فقد 20.236 مليون وظيفة فى نيسان/أبريل ،بأسوأ وتيرة منذ البدء فى تجميع بيانات تلك الوظائف ،والسبب جائحة فيروس كورونا ،أفضل قليلا من التوقعات التي أشارت إلى فقد 20.5ألف وظيفة ،أسوأ من وظائف آذار/مارس فقد 149 ألف بعد التعديل من فقد 27 ألف ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأكبر فى العالم.

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